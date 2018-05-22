РИАМО - 22 мая. Специалисты службы безопасности «Почты России» в Москве с помощью досмотрового оборудования выявили в двух почтовых отправлениях огнестрельное оружие и его части, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Одна из посылок с вложением предмета, конструктивно схожего с автоматом Калашникова была отправлена из Москвы в Челябинск, другая с вложением конструктивных элементов огнестрельного оружия – в Магадан», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, почтовые отправления были сразу же задержаны. Обнаруженные посылки и информацию об отправителе и получателе передали правоохранительным органам для принятия процессуального решения.

Происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений.