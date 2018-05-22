РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Сотрудники ГИБДД на минувшей неделе выявили на дорогах Подольска семерых водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД Управления МВД России по городскому округу Подольск с 15 по 21 мая 2018 года инспекторами дорожно-патрульной службы (ДПС) было выявлено 732 нарушения правил дорожного движения (ПДД), из них 65 – нарушений ПДД пешеходами, 7 – управление транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, за данный период на территории округа произошло 145 аварий, в которых никто не пострадал.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.