РИАМО - 22 мая. Выставку строительных и отделочных материалов MosBuild в текущем году посетили более 65 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник директор портфеля строительных выставок компании ITE Россия Елена Попова.

«Традиционно выставка MosBuild в этом году побила свои рекордные показатели, прежде всего, по участникам выставки. Мы в этом году выросли на 100 компаний, и в этом году приняло участие 1,2 тысячи компаний из 40 стран мира. Основной рекорд, которым мы больше всего гордимся, - это количество посетителей. В этом году посетило выставку 65236 человек», - сказала Попова.

Согласно справочному материалу, в 2018 году около 25 тысяч человек посетили выставку впервые.

Как отмечается на сайте выставки, в текущем году выставка MosBuild проходила в апреле в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».