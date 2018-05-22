РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимую 29-летнюю местную жительницу по подозрению в краже телефона из чужой сумки в одном из магазинов округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отделения полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 34-летней местной жительницы о том, что неизвестный украл из ее сумки в одном из магазинов на улице Советская мобильный телефон стоимостью 35 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана ранее судимая 29-летняя местная жительница. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», - говорится в сообщении.

Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.