РИАМО - 22 мая. Атмосферное давление в Москве поднялось во вторник до рекордных 758 миллиметров ртутного столба, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Гидрометцентра России.

«Сейчас атмосферное давление составляет 758 миллиметров ртутного столба, что считается рекордно высоким», - сказал собеседник агентства.

В минувший понедельник, 21 мая, в Москве был побит рекорд высокого атмосферного давления, установленный в 1979 году.

Ранее синоптики сообщали, что во вторник в Москве и Подмосковье ожидается дождь, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 22 градуса. Ветер будут дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 50%.