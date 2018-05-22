РИАМО - 22 мая. В следующем году выставка строительных и отделочных материалов MosBuild пройдет в международном выставочном центре «Крокус Экспо», ранее мероприятие проводилось в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщил журналистам во вторник управляющий директор компании ITE Россия Дмитрий Завгородний.

«В связи с тем, что наша выставка исчерпала себя с точки зрения занятия дополнительных площадей, нам нужно больше площади, чтобы удовлетворить потребности всех наших экспонентов. Поэтому было принято решение о переезде в «Крокус Экспо». В следующем году наша выставка пройдет уже на площадке «Крокус Экспо», - сказал Завгородний.

Он отметил, что по планам выставка займет площадь около 100 тысяч квадратных метров. Ожидается, что выставку посетят более 100 тысяч посетителей.

Согласно справочному материалу, в 2019 году выставка MosBuild будет проходить в 25 раз. Она пройдет с 2 по 5 апреля. В деловых мероприятиях примут участие более 150 спикеров.

Как отмечается на сайте мероприятия, в 2018 году выставка MosBuild проходила в апреле в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».