РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники началось благоустройство въезда к жилым домам по просьбам горожан, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Приступили к работам по благоустройству въезда в микрорайон Опытное поле Котельников. Ранее от наших горожан поступали обращения с просьбой привести в надлежащее состояние данный участок дороги. Здесь проведут работы по устройству щебеночного основания дорожного полотна, которое изначально было грунтовым с большим количеством ям. Их планируется завершить к середине июня», – сказала глава Котельников Ирина Польникова.

Она уточнила, что протяженность дороги составляет 500 метров. Помимо засыпки дороги щебнем, также будет обустроена пешеходная дорожка, которая на данный момент отсутствует. Ее устройство позволит беспрепятственно проходить горожанам из микрорайона Опытное поле на улицы 2-й и 3-й Покровский проезды.

«Также в ходе производственных работ обустроим контейнерную площадку для сбора мусора», – добавила Польникова.

В городском округе Котельники продолжается ямочный ремонт дорог, также в муниципалитете начался капитальный ремонт дорог. В настоящее время приводится в порядок дорожное полотно в микрорайоне Силикат.