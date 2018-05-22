РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско вместе с народным контролем проверил супермаркет в Люберцах на улице Смирновская, дом №7, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

На электронную почту Дениско поступило обращение от жителя города Люберцы с просьбой проверить магазин «Магнит» на улице Смирновская, дом №7. В жалобе указано, что магазин торгует просроченными продуктами.

«Двадцать первого мая организовали выезд в магазин по жалобе. В проверке принимали участие руководитель партийного проекта «Единой России» народного контроля по городскому округу Люберцы, местный депутат Александр Шлапак и активисты «Молодой гвардии». Продукты всех категорий проверены на предмет срока годности и хранения. В ходе проверки нарушений хранения и просроченных продуктов не выявлено», - пояснил Дениско.

Он добавил, что заявителю по результатам проверки подготовлен официальный ответ.