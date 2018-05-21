РИАМО - 21 мая. Конкурс по модернизации вычислительной инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы объявили в Москве, приоритет в работе интеллектуальной системы отдается российским решениям, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

«Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил конкурс на оказание услуг по модернизации вычислительной инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы. В техническом задании определены требования и количественные показатели, которые необходимы для увеличения мощности серверов ИТС. Например, объем системы хранения данных, программное обеспечение информационной безопасности, количество сетевого оборудования. Сопутствующие работы в рамках конкурса также предусматривают установку и пусконаладку оборудования и программного обеспечения», - отмечается в сообщении.

Работа ИТС является определяющей в организации дорожного движения столицы, в системе используются передовые мировые технологии, поэтому к выбору исполнителей программы модернизации инфраструктуры ЦОДД подходит с особой ответственностью.

В столице в настоящее время работает около 40 тысяч светофоров, более 2,7 тысячи камер телеобзора, более 170 табло отображения информации, 48 метеостанций. Ежедневно в ЦОДД поступает более 350 миллионов пакетов данных с различных точек сбора: информация с детекторов транспорта, комплексов фотовидеофиксации, треков бортового оборудования подвижного состава, данные общественного транспорта, видеокамеры. Информация проходит обработку на серверах ИТС Москвы.

ИТС контролирует работу более 10 тысяч единиц наземного транспорта на всех городских маршрутах. Также система отслеживает более 118 тысяч автомобилей такси и все автомобили московского каршеринга - более 7,5 тысяч.

Всем оборудованием управляет набор информационных систем, основной задачей которых является поиск и принятие эффективных сценариев управления дорожно-транспортным комплексом города.

«Ежедневно сервера Интеллектуальной транспортной системы Москвы обрабатывают более 300 миллионов уникальных сессий. В систему поступают данные о количестве автомобилей в городе, их скорости, распределению по дорожной сети, телематические отметки о движении наземного пассажирского транспорта. При этом с каждым годом у нас растет количество автомобилей, запускаются новые маршруты автобусов, а также к системе подключаются автомобили такси и каршеринга. В автоматическом режиме на серверах обрабатываются все эти данные и на их основе корректируется работа светофорных объектов, вносятся изменения в организацию дорожного движения на маршрутах общественного транспорта», - сказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

Кроме того, на основе анализа данных, поступающих в Интеллектуальную транспортную систему специалисты ЦОДД анализируют пассажирский поток и скорости движения на маршрутах наземного пассажирского транспорта, что позволяет развивать маршрутную сеть в городе.

Дежурная смена Ситуационного центра в круглосуточном режиме отслеживает транспортные потоки, которые обрабатывается на серверах, и выявляет места нетипичного скопления транспорта, имеет возможность оперативно вмешаться в работу светофора и разгрузить внезапно образовавшийся затор.

«Модернизация вычислительной техники позволит консолидировать и обеспечить максимальное заполнение стоечного пространства центра обработки данных, повысить общий уровень отказоустойчивости и доступности информационных систем, а также усовершенствовать информационную безопасность за счет внедрения современных средств защиты. Усовершенствование системы повысит надежность ИТС. Приоритет в работе интеллектуальной системы отдается российским решениям», - заключается в сообщении.