РИАМО - 21 мая. Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Комбинат школьного питания» из подмосковных Мытищ на сумму более 6 миллионов рублей за участие в картеле, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Комбинат школьного питания» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администраций Щелковского района, на оказание услуги по организации горячего питания. Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности.

«Московским областным УФАС России в отношении ООО «Комбинат школьного питания» города Мытищи вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, на сумму 6,351 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.