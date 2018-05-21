РИАМО - 21 мая. Строительство жилого комплекса «Нахабино Центральное» в подмосковном Красногорске, начатое более 10 лет назад, планируется завершить в июле текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской обьласти.

В понедельник на строительной площадке ЖК «Нахабино Центральное» представители Минстроя Московской области встретились с гражданами-соинвесторами объекта, который расположен по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино, улица Институтская, дом 86. Специалисты совместно с представителями инициативной группы ознакомились с ходом строительных работ и провели осмотр здания, внутренних и подвальных помещений.

«В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы, выполняется покраска и укладка плитки в местах общего пользования, ведется пусконаладка инженерных систем и коммуникаций, лифтов (выполнена диагностика) и вентиляции. Кроме того, на сегодняшний день решается вопрос по подаче электричества по постоянной схеме. На сегодняшний день объект находится в высокой степени строительной готовности – 97%. Завершение строительства планируется в июле 2018 года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Первоначально заказчиком-застройщиком указанного объекта был ЖСК «Ветеран», который привлек инвестора - ЗАО «ИСПК «Стройсервис». Обязательства по строительству дома данная компания не выполнила, существенно нарушив условия договора и прекратив работы на объекте. В связи с этим в 2005 году был организован аукцион по продаже объекта, в результате которого право собственности на объект незавершенного строительства получила компания ООО «Карс-Инвест» без обременения правами третьих лиц – граждан, ранее вложивших денежные средства в строительство жилого дома. Однако у компании возникли финансовые затруднения. С августа 2016 года строительные работы на объекте были приостановлены.

В целях завершения строительства объекта и обеспечения прав 184 граждан-соинвесторов был привлечен инвестор ЗАО «Затонское», который возобновил работы в сентябре 2017 года. В феврале 2018 года финансирование строительных работ взяла на себя ПАО «ГК «ПИК».