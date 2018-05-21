РИАМО - 21 мая. В Подмосковье начался конкурс-смотр отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций, он уже прошел в Ступине, а 22 мая состоится в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

По итогам конкурса-смотра впервые в России местным штабам движения «Юнармия» будут вручать индивидуальные знамена. Знамен удостоятся те штабы, воспитанники которых покажут владение строевой подготовкой на должном уровне. В жюри конкурса войдут представители военного комиссариата Московской области и воинских частей.

«Первый конкурс-смотр отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций Московской области состоялся на территории городского округа Ступино. В нем приняли участие юные патриоты из шести муниципалитетов: Ступино, Кашира, Озеры, Серебряные Пруды, Домодедово и Серпухов. Следующий конкурс-смотр состоится завтра, 22 мая, в Подольске», - говорится в сообщении.

Как подчеркнула министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, участники, которые благодаря своим успехам и достижениям будут представлять штаб своего города на конкурсе-смотре детско-юношеских военных патриотических отрядов, по итогам конкурса получат личные книжки юнармейца - аналог военного билета.

«Обладатели личных книжек вносятся в реестр детско-юношеских военно-патриотических организаций. В личной книжке будут фиксироваться звания, награды и достижения юных патриотов», - добавила Плещева.