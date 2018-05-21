РИАМО – 21 мая. Второй генеральный директор КамАЗа Василий Фаустов, который возглавлял завод в конце 1980-х годов, скончался в возрасте 88 лет, сообщается на сайте автозавода.

«На 89-м году жизни 18 мая скончался Василий Алексеевич Фаустов - второй генеральный директор крупнейшей российской автомобильной компании «КамАЗ», который возглавлял завод в 1981-1987 годах», - говорится в сообщении.

Фаустов начал трудовой путь в 1952 году с должности мастера на Ярославском автозаводе. В 1961 году вступил в должность директора Ярославского завода топливной аппаратуры. Генеральным директором Камского производственного объединения по производству большегрузных автомобилей – КамАЗ – был назначен в июне 1981 года. На посту заместителя министра автомобильной промышленности - генерального директора КамАЗа он проработал до мая 1987 года, после чего продолжил трудовой путь в Москве в должности первого заместителя председателя Госснаба СССР.

В период его работы выпуск грузовиков вырос с 85 до 128 тысяч в год, был достигнут максимальный за всю историю завода суточный темп сборки автомобилей – 500 штук в сутки, а также развивалась фирменная система обслуживания автомобильной техники КамАЗ в СССР и за рубежом – сеть насчитывала 170 автоцентров и ремонтных предприятий.

В последние годы жизни Фаустов жил и работал в Москве. Его профессиональный путь завершился должностью главного специалиста представительства ПАО «КамАЗ» в Москве.

Фаустов был награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного знамени, медалью «За доблестный труд».

«Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и коллектив компании выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким В.А. Фаустова по поводу невосполнимой утраты. Имя Василия Алексеевича навсегда вписано в историю «КамАЗа», память о нем сохранится в сердцах его коллег»,- заключается в сообщении.