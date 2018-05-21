РИАМО - 21 мая. В минувшие выходные на аэродроме «Конаково» завершился стартовый этап Кубка мира по вертолетным гонкам в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов», проходивший по новым правилам, серебро и золото в классе Masters завоевали пилоты из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Федерации вертолетного спорта России.

В нынешнем сезоне в связи с изменившимися правилами результаты полетов идут в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов: Masters и General. В каждом классе была определена своя тройка победителей.

«В классе Masters в «Развозке грузов» бронзу завоевали Никита Лаптев и Владислав Курс из Беларуси, второе место у российского экипажа Андрей Орехов – Вадим Сазонов, на верхней ступени пьедестала также летчики из России – Юрий Яблоков и Константин Подойницын (оба экипажа – Москва – ред.). В упражнении «Слалом» на третьем месте — пилоты самарского ЦСКА Виктор Дегтярь и Петр Васильев, серебро у белорусов Лаптева и Курса, лучшими вновь стали Яблоков и Подойницын», - говорится в сообщении.

В классе General в дисциплине «Развозка грузов» на третьем месте оказался экипаж Марчин и Михаль Шамборски (Польша), которому удалось вырвать победу у Сергея Тупикова и Алексея Пинтелина (Россия). Второе место у Николая Дерегуса и Александра Довженко с Украины, а лидерами стали россияне: пилот Александр Сотников, выступающий в экипаже с Евгенией Замула, одной из немногих женщин-операторов, которая демонстрирует столь высокие спортивные результаты.

В «Слаломе» бронза у украинского экипажа Дерегус – Довженко, серебро – у экипажа из Польши Якуб Малец и Мария Мущ, золото у белорусов Владимира Бугаева и Андрея Рогонова.

По сумме двух дисциплин в классе General по результатам первого этапа Кубка мира лидируют украинцы Николай Дерегус и Александр Довженко.

Накануне первенства за мировой кубок завершился 53-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту. Пьедестал в индивидуальном многоборье разделили московские экипажи. На третьем месте — Максим Сотников – Олег Пуоджюкас, на втором - Андрей Орехов - Вадим Сазонов, а золото - у Юрия Яблокова и Константина Подойницына, которые стали триумфаторами этапа Кубка мира в классе Masters.

«Чемпионат России по вертолетному спорту стал одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона. Это своеобразная генеральная репетиция перед 16-м чемпионатом мира ФАИ (Международная авиационная федерация) по вертолетному спорту, который состоится в Минске в июле 2018 года. В рамках Кубка мира, помимо российского, запланировано еще три этапа, которые пройдут в Великобритании, Польше и Беларуси», - заключается в сообщении.