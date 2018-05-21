РИАМО – 21 мая. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что ситуация на мировом рынке, в первую очередь повышение акцизов и международных цен на топливо, повлияла на рост стоимости бензина, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — сказала Юдаева на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.

Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

Как отмечается в сообщении, средняя розничная цена бензина за неделю немного ускорила рост — с 1% до 1,1% — и, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр.

Ранее на сайте Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса сообщалось, что в Московском регионе за неделю резко выросли цены на бензин. Так, стоимость в среднем поднялась практически на 1 рубль за литр.