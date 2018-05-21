РИАМО - 21 мая. В Подмосковье на минувшей неделе застройщики устранили около 120 ранее выявленных нарушений, в то же время по результатам проверок инспекторы Главгосстройнадзора Московской области на объектах выявили порядка 140 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На территории региона за неделю с 14 по 20 мая 2018 года по предписаниям инспекторов устранены 75 нарушений строительных норм и правил, приведены в порядок 12 строительных площадок, устранены 15 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранены 17 иных нарушений», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

При этом за неделю инспекторский состав ведомства провел 58 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 16 плановых, 42 внеплановых. В результате выявлены 142 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства.

В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.

«Задача проверки подтвердить, что данный объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», - подчеркнул Гарибян.