РИАМО - 21 мая. Всероссийская акция «Ходи, Россия!» стартует в подмосковном Одинцове 26 мая фестивалем здоровья и скандинавской ходьбы, специальным гостем мероприятия станет основатель и идеолог скандинавской ходьбы Марко Кантанева, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«В целях пропаганды пользы физической активности и мотивации населения к ведению здорового образа жизни Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России и Добровольный физкультурный союз (председатель президиума — Ирина Слуцкая) выступили организаторами Всероссийской акции «Ходи, Россия!» — говорится в сообщении.

Стартует акция 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха (Одинцово, улица Манжосовская, 1) фестивалем здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Россия! Ходи, Подмосковье». Специальный гость фестиваля - основатель, идеолог, автор первых обучающих программ по скандинавской ходьбе Марко Кантанева (Финляндия).

Мероприятие проводится при поддержке правительства Московской области. В церемонии открытия фестиваля примут участие первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина, депутаты Мособлдумы Ирина Слуцкая, Андрей Голубев, Евгений Аксаков, министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«В том, что движение оказывает положительное влияние на наше здоровье, не нужно никого убеждать. А приобщать, пропагандировать, мотивировать, показывать на собственном примере, больше говорить о пользе физической культуры – нужно! Поэтому считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых, людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности. В том числе, и путем проведения подобных всероссийских акций и фестивалей», — отметила Слуцкая.

В программе фестиваля: мастер-классы по скандинавской ходьбе от известных спортсменов и инструкторов, интерактивные лекции медицинских специалистов, диагностика организма, массовый проход по маршруту фестиваля, концерт известных исполнителей.

Как уточняется в сообщении, основной целью акции является формирование у населения грамотного представления о пользе физической активности, популяризация ходьбы как наиболее доступного и увлекательного вида физической активности, а также выработка необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни.