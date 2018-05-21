РИАМО - 21 мая. В 2019 году планируют закончить интеграцию шести радиальных железных дорог с Московским центральным кольцом, общая степень готовности пассажирских платформ и пешеходных переходов, необходимых для этой задачи, составляет 70%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Работы по интеграции с МЦК ведутся на шести радиальных направлениях Московской железной дороги. Общая степень готовности инфраструктуры, необходимой для этого, оценивается в 70%», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство дополнительных платформ и переходов ведется на станциях «Окружная» Савеловского направления, «Ленинградская» – Рижского, «Новохохловская» – Курского, «Варшавская» – Павелецкого, «Карачарово» – Горьковского и «Северянин» – Ярославского.

Кроме того, ведется проектирование пересадочного узла «НАТИ», который объединит пассажиропотоки Октябрьского направления железной дороги и станции «Лихоборы» МЦК.

«В целом же интеграцию радиальных направлений железной дороги с МЦК планируется завершить в следующем году, хотя часть объектов будет сдана и открыта уже в этом», – подчеркнул заместитель мэра.

Он напомнил, что прошлом году были завершены работы по интеграции платформы «Фрезер» Казанского направления со станцией «Андроновка» МЦК.