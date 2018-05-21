РИАМО - 21 мая. Рядом с будущим транспортно-пересадочным узлом «Щукинская», в составе которого будет платформа для одного из направления Московских центральных диаметров, планируют построить многофункциональный офисный центр, также будет благоустроена территория, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Щукинская» является составной частью большого проекта диаметральных маршрутов Московской железной дороги Нахабино - Подольск. Для этого здесь планируется построить новую платформу», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, проектом предусмотрено устройство новой железнодорожной платформы, реорганизация фронтов посадки-высадки для наземного пассажирского транспорта, а также расширение участков прилегающих к будущему узлу дорог.

«Помимо этого, также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории и строительство многофункционального офисного центра площадью около 47,8 тысячи квадратных метров», - добавил глава Стройкомплекса.

Он отметил, что открытие этого ТПУ позволит создать комфортную связь между железной дорогой и метро, а также значительно снизить существующую транспортную нагрузку как на действующую Таганско-Краснопресненскую линию, так и на дороги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что работы по строительству платформы «Щукинская», входящей в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, начнутся в 2019 году. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории ТПУ.