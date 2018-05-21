РИАМО – 21 мая. Ограничение еженедельной нагрузки для учителей позволит педагогам улучшить качество работы, более того, ставка преподавателей в школах должна быть не более 15 часов, сообщил директор центра образования №1811 «Измайлово», заслуженный учитель России Александр Рывкин.

Профсоюзы предложили ограничить еженедельную нагрузку для учителей. По замыслу членов Конфедерации труда России, она не должна превышать 27 учебных часов в неделю. Это составляет полторы базовые ставки.

«Я, конечно, к этому отношусь положительно. Это вполне правильное решение. Нынешняя ставка в 18 часов в неделю - это достаточно много. На самом деле учитель теряет качество. На мой взгляд, учительская ставка должна быть не более 15 часов. Это для учителей математики и словесности, например. Работать качественно можно только при условии, если количество часов не выматывает учителя», — сказал Рывкин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, Конфедерация труда России предложила исключить возможность привлечения педагогов к неоплачиваемой деятельности, которая находится вне их должностных обязанностей.