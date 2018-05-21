РИАМО - 21 мая. Два газопровода общей протяженностью более 8 километров ввели в эксплуатацию в деревне Новониколаевка городского округа Ликино-Дулево и Раменском районе Подмосковья, это позволит газифицировать почти 80 домов местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию газопроводы в Раменском районе и городском округе Ликино-Дулево. Общая протяженность построенных сетей составляет 8,2 километра», - говорится в сообщении.

Газопровод-связка село Малышево – поселок Машиностроитель (газораспределительная станция (ГРС) «Раменское» - ГРС «Бронницы») позволит поддерживать давление природного газа в пределах нормативных показателей.

Строительство газопровода в деревне Новониколаевка в городском округе Ликино-Дулево позволит подключить к газу 78 домов местных жителей.

«До конца года по программе газификации будут построены еще 46 объектов, основной объем которых планируется к сдаче в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах», - отметил глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

О газификации населенных пунктов по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» можно узнать в разделе «Карта газификации Московской области» на сайте www.mosoblgaz.ru.