РИАМО - 21 мая. Эксперты проверят качество работ на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, где завершается строительство эстакады и моста через речку, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

На участке СВХ завершается строительство эстакады и моста через речку Лихоборку, которые свяжут Фестивальную улицу с Большой Академической. Движение по участку планируется запустить в этом году.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз (ЦЭИИС) проверит качество работ на участке Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Эксперты ЦЭИИС проверят качество дорожного покрытия эстакады, подъездов к ней и подэстакадного пространства», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз проверит 47 объектов строительства, выполнит 385 исследований. Среди проверяемых объектов: офисно-гостиничное здание в 1-м Земельном переулке, торгово-офисный центр «Галерея 76» на Профсоюзной улице, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Марьинский парк, торговый центр на Краснопрудной улице, международная школа «Летово» в поселении Сосенское вблизи деревни Летово, детский сад на улице Маршала Новикова, а также новостройки по программе реновации жилого фонда в районах Северное Измайлово, Бескудниковский и Котловка.

Качество работ проверят на реконструкции Калужского шоссе, строительстве участков СВХ от Щелковского до Открытого шоссе, от Измайловского до Щелковского шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД, Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, дороги к ТПУ «Пятницкое шоссе». Кроме того, ход работ проверят на строительстве Кожуховской линии метро.

«По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил Антосенко.