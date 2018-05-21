РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В понедельник водитель такси столкнулся с иномаркой на Бережковском проезде в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня (21 мая - ред.) по Бережковскому проезду в микрорайоне Климовск и около 20:05 увидел ДТП напротив СНТ «Березка»: стоял автомобиль такси, а рядом с ним иномарка. Авария незначительная, поэтому, вероятнее всего, в ДТП обошлось без пострадавших», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 20:10 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.