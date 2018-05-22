РИАМО - 22 мая. Жители подмосковного Жуковского смогут задать интересующие их вопросы главе округа Андрею Войтюку в ходе личного приема во вторник, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители Жуковского, информируем вас о том, что 22 мая состоится совместный прием жителей главой города Андреем Войтюком и прокурором города Артемом Тарасовым по вопросам ЖКХ», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 14:00 до 16:00 в кабинете главы города по адресу: улица Фрунзе, дом 23, девятый этаж администрации, кабинет №9.6.