РИАМО - 22 мая. Первый Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в подмосковном Орехово-Зуеве со вторника по 31 мая текущего года, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

«В рамках фестиваля на сцене Московского губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, пройдут практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра», - говорится в сообщении.

Основная идея фестиваля - собрать под своим крылом театры, исповедующие учение Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимо для современного театра.

Не случаен и выбор места — город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело предприниматель Савва Морозов, меценат Художественного театра. Союз режиссера и предпринимателя оказался плодотворным для развития театрального искусства. А теперь, по прошествии ста с лишним лет, успешные фабрики Морозова позволили состояться и «Фабрике Станиславского».

«Вслед за «художественниками», которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители фестиваля совместно с городской администрацией Орехово-Зуева предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам на неделю в небольшом подмосковном городе для работы и для творческого общения», - добавляется в материале.

Программу фестиваля «Фабрика Станиславского» составят показы спектаклей театров из разных городов России и образовательная программа: практические занятия, адресованные студенчеству театральных вузов страны, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра. Арт-директор фестиваля – Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения.

Церемония открытия состоится во вторник в городе Орехово-Зуево. Гостям церемонии будет представлена театральная импровизация на тему романа Михаила Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского губернского театра, а площадкой проведения церемонии станут старые склады фабрики Саввы Морозова (постройка конца XIX века).

«Итоги фестиваля будут подведены 31 мая. На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль – победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулева», - заключается в сообщении.