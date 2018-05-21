РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В Подольске на конференции по организации крупнейшего в России территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы» избрали членов совета и проголосовали за устав нового органа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в администрации Подольска состоялась учредительная конференция по организации ТОС «Дубровицы». В мероприятии приняли участие делегаты, избранные жителями, исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов, представители администрации, общественники и многие другие.

«В рамках конференции мы приняли решение о создании ТОС «Дубровицы». Помимо этого, делегаты избрали 19 человек в состав совета ТОС и 6 человек контрольно-ревизионной комиссии, а также проголосовали за устав. После того как мы активно начнем нашу деятельность, в случае, если это потребуется, то будем расширять совет, создавать в соответствии с уставом, новые органы и комиссии», – сказал председатель инициативной группы по организации ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Делегаты также утвердили и основные направления деятельности ТОС. В частности, в планах взаимодействовать с органами местного самоуправления по вопросам создания рекреационного культурно-досугового кластера регионального значения в Дубровицах, разрабатывать градостроительную документацию с целью обеспечения устойчивого развития территории с сохранением архитектурного облика.

«У нас все еще не принят генплан, по которому имеются серьезные замечания от жителей нашей территории. Была создана согласительная комиссия по урегулированию этих замечаний. Однако в ней, к сожалению, не нашлось места жителям. Этот формат мы будем менять. Мы будем взаимодействовать с органами местной власти для того, чтобы достичь вместе конкретного решения», – пояснил Старчак.

Члены ТОС планируют взаимодействовать с властью и по вопросам улучшения общественного транспорта, а также приведения контейнерных площадок в нормативное состояние, ликвидации незаконных свалок и многим другим.

«Очень важно наладить тесную взаимосвязь между властью и населением и, в первую очередь, ТОС должен быть неким проводником интересов и местной власти и в то же время доносить до нее о проблемах, которые возникают на территории», – сказал Иванов.

ТОС «Дубровицы» является крупнейшим ТОС в РФ. Его площадь составляет около 1 800 гектаров, а в территорию вошли поселок Дубровицы, деревни Кутьино, Луковня и Наумово.