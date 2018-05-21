РИАМО - 21 мая. Единый со столичным метро и Московским центральным кольцом билет могут ввести на направлениях Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства платформы «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги, она расположится в 5 километрах от Курского вокзала, между платформами «Калитники» и «Текстильщики». А в 2019 году на базе Курского направления МЖД планируется организовать один из Московских центральных диаметров — МЦД-2 Нахабино — Подольск.

«Во-первых, поезда будут чаще ходить, во-вторых, эти поезда будут комфортнее, и, в-третьих, они будут полностью интегрированы с метрополитеном и МЦК. Люди, которые садятся в Подольске, Щербинке и доезжают до метро и МЦК, будут пользоваться единым билетом. И мы сейчас ведем переговоры с «РЖД», чтобы сделать единый тариф, чтобы, садясь в электрички МЦД, пассажиры чувствовали себя, как в метро», — сказал Собянин.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества, по сравнению с электричками, – минимальные интервалы движения и единая билетная система.

Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%. Движение по первым направлениям МЦД планируют открыть в IV квартале 2019 года.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что график работы МЦД синхронизируют с метрополитеном — поезда будут ходить с 05:30 до 01:00.