РИАМО - 21 мая. Уголовное дело о хищении нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода в подмосковном Подольске направили в суд, ущерб составил около 5 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти фигурантов, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража), пункту «б» части 2 статьи 215.3 УК РФ (повреждение нефтепродуктопровода, совершенное из корыстных побуждений, в отношении магистральных трубопроводов).

«Материалы уголовного дела направлены в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб, причиненный компании-собственнику нефтепродуктопровода, составил около 5 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Как полагает следствие, соучастники входили в состав устойчивой организованной группы, целью которой являлось систематическое извлечение прибыли от хищения нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода путем несанкционированных врезок на участке местности вблизи Московского Малого кольца в городском округе Подольск.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена осенью 2017 года сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении других участников преступлений выделено в отдельное производство.