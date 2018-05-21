РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. До начала июня 2018 года управляющая компания ОА «Люберецкий городской трест» ограничит подачу услуги канализования порядка 200 неплательщикам за коммуналку, сообщается на официальной странице УК в Instagram.

«Продолжаем активную борьбу с неплательщиками за коммунальные услуги! С прошлой недели в квартирах должников устанавливаем ограничивающие канализование устройства без ущерба для остальных жителей дома. На такие меры идем только в исключительных случаях, но в ближайшие 2 недели ограничения коснутся не менее 200 квартир», – отмечается в сообщении.

Жители смогут узнать об имеющейся задолженности по телефону ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы: 8(495)103-44-33. Он работает круглосуточно.