РИАМО - 21 мая. Столичный ресторан был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 840 тысяч рублей из-за того, что в меню было представлено описание конопли, используемое в приготовлении одного из сортов пива, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы провела проверку соблюдения требований законодательства о рекламе в одном из ресторанов.

«В ходе проверки выявлено, что в меню барной карты ресторана, являющейся рекламным материалом, рассчитанным на неопределенный круг лиц, содержится графическое изображение листьев конопли, а также текстовое описание указанного растения, используемого в приготовлении реализуемой алкогольной продукции – одного из сортов пива, а именно листьев и цветков конопли (растение рода Cannabis)», — говорится в сообщении.

Этот материал способствовал проявлению интереса и акцентировал внимание на употребление запрещенных в Российской Федерации веществ, а его содержание не соответствовало требованиям законодательства о рекламе.

«Прокурор Восточного административного округа внес руководителю юридического лица представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены в полном объеме. Кроме того, прокурором округа в отношении организации и его генерального директора возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ)», — уточняется в сообщении.

Постановлениями Перовского районного суда виновных оштрафовали на 840 тысяч рублей.

«Не согласившись с постановлениями Перовского районного суда Москвы по делам об административных правонарушениях, коммерческая организация и ее руководитель обратились с жалобами в Московский городской суд», — добавляется в сообщении.

Постановления районного суда в итоге были оставлены без изменения.