РИАМО - 21 мая. Чистый убыток Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в Москве, производителя ракет «Протон» и «Ангара», составил свыше 23 миллиардов рублей, в 2016-м прибыль была на уровне 1,8 миллиарда, сообщается на сайте организации.

В отчете о финансовых результатах центра указывается, что чистый убыток организации за 2017 год составил 23,166 миллиарда рублей против прибыли в 2016-м в 1,797 миллиарда рублей. Выручка в 2017-м оказалась на уровне 34 миллиардов, в то время как в 2016-м она была не сильно ниже — 32 миллиарда рублей.

Кроме того, согласно документу, сумма краткосрочных обязательств предприятия с погашением в 2018 году составляет 16,3 миллиарда рублей, долгосрочных по состоянию на 31 декабря 2017 года со сроком погашения в 2019–2021 годах — 51,5 миллиарда рублей.

Как уточняется в документе, на результаты повлиял ряд негативных рисковых событий, среди которых секвестирование Гособоронзаказа на 60%, сокращение рынка коммерческих пусковых услуг на 30% и невыполнение Внешэкономбанком условий по обеспечению финансирования мероприятий по финансовому оздоровлению, а также аварийный пуск ракеты-носителя «Протон-М» в мае 2015 года и «аномальный пуск» ракеты-носителя «Протон-М» в июне 2016-го.