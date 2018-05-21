РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. С 14 по 20 мая управляющие компании городского округа Люберцы отремонтировали и покрасили 1,3 погонных метров ограждений во дворах, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю, с 14 по 20 мая, во дворах Люберец выполнены работы по санитарной опиловке 57 и вырубке 19 деревьев. Отремонтированы и покрашены 1 300 погонных метров ограждений, более 80 малых архитектурных форм», – сообщил Ружицкий.

Он добавил, что ведутся работы по покосу газонов на придомовых и городских территориях, более 2 тысяч квадратных метров травы скосили за неделю. На территории городского округа Люберцы продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В рамках весенне-летнего благоустройства выполнены работы по высадке более 300 тысяч цветов на 108 клумбах, а также оформлены более 400 кашпо вдоль центральных улиц.

«С 11 по 17 мая сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области за ненадлежащее состояние и содержание территории вынесли 9 постановлений на общую сумму 240 тысяч рублей. Внештатные сотрудники данного ведомства вынесли шесть постановлений на общую сумму 6 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей мест», – заключил Ружицкий.