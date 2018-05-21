РИАМО - 21 мая. Кино-театральная «Школа гардемаринов» в честь 30-летия фильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» 24 мая покажет в подмосковном Красногорске одноименный спектакль, на который приглашены создатели фильма и актеры, сыгравшие в нем главные роли, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

«В этом году исполняется 30 лет со дня выхода на экраны одного из самых популярных отечественных телефильмов – «Гардемарины, вперед!». Празднование этой даты состоится 24 мая в Красногорске – будет показан музыкальный спектакль кино-театральной «Школы гардемаринов» «Гардемарины, вперед!». Зрителями спектакля станут Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Сергей Никоненко, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, композитор Виктор Лебедев. Специальным гостем праздника станет народный артист России Михаил Боярский», - отмечается в сообщении.

Историко-приключенческая сага Светланы Дружининой вышла на экраны в 1988 году, феноменальный зрительский успех подтолкнул творческую команду к созданию последующих серий о гардемаринах. В фильме снимались выдающиеся актеры советского кино: Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Александр Абдулов, Владислав Стржельчик. Одна из главных ролей, а также запись романса на стихи Юрия Ряшенцева к фильму принадлежит Михаилу Боярскому.

Гардемаринов в фильме играли, сменяя друг друга, Владимир Шевельков и Михаил Мамаев, Сергей Жигунов и Александр Домогаров. Единственным исполнителем роли гардемарина Алексея Корсака стал народный артист России Дмитрий Харатьян.

В музыкальном спектакле «Гардемарины, вперед!» заняты 34 ученика «Школы гардемаринов» в возрасте от 10 до 16 лет. Сцены спектакля – это и бои на шпагах, и бал императрицы, и самые известные музыкальные композиции.

«Школа гардемаринов» остается уникальной «точкой роста» для ребят, которые получают возможность раскрыть свои творческие способности, получить профессиональные навыки в области вокала и сценических искусств.

«То, с какой отдачей, с какой затратой душевных сил Дмитрий Харатьян и Марина Майко занимаются работой с детьми, вызывает огромное уважение. Благодаря их работе «Школа гардемаринов» остается уникальной в своем роде театральной студией. Получается удивительная цепочка: родители, выросшие на романтической киноистории гардемаринов, приводят в студию своих детей, которые получают не только импульс для творческого развития, но и вполне реальные и полезные навыки, ведь артистизм – это конкурентное преимущество для любой из их будущих профессий», - сказала Ширалиева.