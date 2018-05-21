РИАМО – 21 мая. Руководитель общественной организации «СПИД-Центр» Антон Красовский собирается принять участие в выборах мэра столицы, однако он считает, что не будет зарегистрирован в качестве кандидата, сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«В эфире «Эха Москвы» он (Красовский – ред.) сказал, что будет выдвигаться как открытый гей. Красовский убежден, что его в качестве кандидата не зарегистрируют», — говорится в сообщении.

Ранее Красовский работал в предвыборных штабах бывших кандидатов в президенты РФ Михаила Прохорова и Ксении Собчак.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выдвижение кандидатов проходит после официального назначения выборов, которое произойдет в период с 31 мая по 10 июня.