РИАМО - 21 мая. Главгосэкспертиза России проводит проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта Российской детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова в Москве, ремонт планируется провести на площади около 15 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проект, достоверность сметной стоимости которого рассмотрела Главгосэкспертиза России, предусматривает строительные работы в корпусах медицинского учреждения. Их общая площадь составляет 14,74 тысячи квадратных метров. В ходе реализации проекта будет проведен капитальный ремонт кровли десяти корпусов комплекса. Также отремонтируют помещения отделения педиатрии, кабинетов рентгенодиагностики, реанимации, лучевой диагностики, водопровод и канализацию, заменят силовое электрооборудование и лифт», - отмечается в сообщении.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет федерального бюджета с привлечением средств больницы, полученных от деятельности, приносящей доход.

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» (РДКБ) - крупнейший в России детский многопрофильный больничный комплекс, а также образовательный и научный центр, на базе которого работают кафедры Российского государственного медицинского университета, Российской академии последипломного образования и кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ.

В структуру клиники входит 30 специализированных отделений по всем направлениям педиатрии и хирургии, а также 20 параклинических отделений и служб. Со времени открытия в 1985 году в больнице прошли лечение более 300 тысяч детей и было проведено более 120 тысяч операций. Современная материально-техническая база РДКБ позволяет оказывать высокотехнологичные виды медицинской помощи более чем 6,5 тысячам больных детей по 15 профилям.