РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) Королева в ходе профилактического рейда выявили ряд нарушений в содержании городских предприятий торговли и услуг, сообщается в аккаунте ТПП Королева в Instagram.

Рейд прошел в понедельник, в нем приняли участие представители ТПП Королева и Госадмтехнадзора. Целью рейда стала проверка внешнего вида предприятий торговли и услуг на улице Исаева в центральном районе города.

«По итогам рейда выявлен ряд нарушений, в числе которых: неудовлетворительное состояние газона, факты ненадлежащего содержания фасадов, отсутствие урн, наличие несанкционированных информационных материалов», – говорится в сообщении.

Торгово-промышленная палата будет помогать предпринимателям в устранении выявленных недочетов.