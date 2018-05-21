РИАМО - 21 мая. Аграрии Подмосковья могут получить дополнительные меры финансовой поддержки в связи с подорожанием бензина, соответствующий вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы фиксируем, что подорожание достаточно серьезное по сравнению с прошлым годом. На текущий момент все аграрии обеспечены необходимыми ресурсами, в том числе и топливом. Повышение себестоимости продукции, конечно же, влияет на прибыль. Поэтому мы сейчас изучаем текущую ситуацию и посмотрим, может быть, мы рассмотрим вопрос дополнительной поддержки за счет регионального бюджета. Но пока решения этого нет. То есть мы сейчас оцениваем возможность принятия такого решения», - сказал Разин.

Он напомнил, что в прошлом году аграриям уже выделяли дополнительные средства.

«В конце прошлого года мы дополнительно выделяли 75 миллионов рублей для аграриев Московской области с учетом ситуации прошлого года, может быть, в этом году тоже будет принято отдельное решение», - подчеркнул министр.

Ранее на сайте Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса сообщалось, что в Московском регионе за неделю резко выросли цены на бензин. Так, стоимость в среднем поднялась практически на 1 рубль за литр.