РИАМО - 21 мая. Сезонная ярмарка «Дом-Сад-Огород» прошла в подмосковном Одинцове в минувшие выходные, свыше 8,5 тысяч человек посетили ярмарку и приобрели там саженцы, семена, садовый и дачный инвентарь, говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В минувшие выходные в Одинцове прошла тематическая ярмарка «Дом-Сад-Огород», которую, несмотря на неблагоприятную погоду, посетили более 8,5 тысячи человек», - отмечается в сообщении.

Как напомнил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, на сезонной ярмарке гостям и жителям Одинцово был представлен широкий ассортимент продукции сельхозназначения - рассада плодовых деревьев (груша, черешня, яблоня, слива, вишня), кустарники (смородина, крыжовник), саженцы (малина, шелковица, виноград), рассада (огурцы, помидоры), цветы (петуния, бархатцы, гортензия, бегония, розы садовые) и многое другое.

«На ярмарке было реализовано порядка 10 тысяч упаковок с семенами (цветы/овощи), более 3,5 тысяч саженцев фруктовых деревьев и кустарников, 2 тысячи саженцев декоративных деревьев и кустарников. Кроме того, большой популярностью у покупателей пользовался садовый инвентарь – реализовано 1 тысяча единиц, а также 90 инструментов с бензиновым и электрическим двигателями», - добавил Посаженников.

Он уточнил, что на территории Московской области и дальше будут проводиться сезонные ярмарки, приуроченные к дачному сезону.