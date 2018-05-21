РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 мая. Домодедовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Леонида М, которого признали виновным в контрабанде сильнодействующих веществ и отмывании денег, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Леонид М., действуя в составе организованной группы, занимался контрабандой сильнодействующих веществ (более 850 наименований), запрещенных к свободному обороту на территории России. Впоследствии данные препараты реализовывались посредством размещения в интернете соответствующей информации.

«Домодедовский суд признал Леонида М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, в том числе совершенная организованной группой), части 3 статьи 234 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта сильнодействующих веществ) и пунктов «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», – говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Домодедовской городской прокуратуры.

Ранее городской суд вынес обвинительный приговор в отношении соучастников Меженова, назначив им наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.