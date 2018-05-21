РИАМО - 21 мая. В подмосковной Ивантеевке 29 мая состоится первый этап турнира «Богатыри Подмосковья», в котором будут участвовать около 80 инвалидов-колясочников, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В спортивном комплексе «Олимп» в Ивантеевке 29 мая состоится первый этап турнира «Богатыри Подмосковья», организатором которого является Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Турнир «Богатыри Подмосковья» запланирован в три этапа. В первом этапе из общего количества участников, которых ориентировочно 80 инвалидов-колясочников, выберут 25 победителей. В рамках первого этапа конкурсанты будут соревноваться в следующих спортивных дисциплинах: настольный теннис, жим штанги, армрестлинг, подтягивание на турнике, владение креслом-коляской и так далее.

Заявку для участия в конкурсе необходимо подать до 25 мая в администрацию муниципального образования, социальную защиту по месту жительства или на адрес электронной почты организаторов: 9250756163@mail.ru.