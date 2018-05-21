РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Писательницы из подмосковного Королева Анна Нильсен и Евгения Полухова стали финалистами всероссийского литературного конкурса «Родине поклонитесь», приуроченного к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, сообщается на сайте конкурса.

Конкурс «Родине поклонитесь» стартовал осенью 2017 года, при поддержке Орловского Государственного университета имени Ивана Тургенева. На конкурс принимались работы на русском языке разных жанров в номинациях «Проза», «Поэзия», «Детское и подростковое творчество». Всего было подано более 5,6 тысяч работ, в финал вышли 159.

«В список финалистов вошли две представительницы города Королев Московской области: в номинации «Проза» - Анна Нильсен, в номинации «Детское творчество» - Евгения Полухова», - сообщается на сайте.

Работы финалистов вошли в сборник «Родине поклонитесь», презентация которого пройдет 3 июня на Красной площади во время книжного фестиваля.