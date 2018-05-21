РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Представители делегации из Словакии заявили о необходимости укрепления связей между славянскими странами на международной конференции в Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Международная научно-практическая конференция «Славянский мир, сомкнись тесней!» прошла в понедельник в Балашихе в рамках международного фестиваля «Славянские встречи». В конференции приняли участие заместитель гендиректора международного Фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий, писатели, преподаватели, студенты, а также гости из Словакии – историки культурно-просветительской организации «Матица Словацкая» Иван Мрва и Даша Махалова.

«К сожалению, в некоторых западных странах усиливается русофобия, именно поэтому так важно укреплять культурные связи между славянскими странами», – сказал Мрва.

Он добавил, что делегация из Словакии в первый раз участвует в конференции в Балашихе и надеется на развитие отношений.

Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Лариса Покрасова отметила, что в настоящее время задача объединения славянских стран особенно актуальна.

«К сожалению, поток негатива в адрес России и славянских стран не прекращается, в этих условиях объединение и поднятие духа особенно важно», – сказала Покрасова.

Участники конференции выступили с докладами о заветах Кирилла и Мефодия, славянских традициях и других. В заключение подвели итоги литературного конкурса, его лауреатами стал 21 участник.

Международный фестиваль литературы и искусства «Славянские встречи» в Балашихе проходит с 1996 года. В 2018 году он проводится с 19 по 27 мая. В рамках фестиваля 22 мая в городской картинной галерее откроется международная художественная выставка «Славянское древо», 24 мая пройдет библиотечный урок «В начале было слово», 27 мая – концерт «Заветы доброй старины».