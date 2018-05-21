РИАМО - 21 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о единовременных выплатах обучающимся, представлявшим город на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, при этом победителям олимпиады выплатят по 300 тысяч рублей, а призерам – по 150 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

«В целях дальнейшей поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, правительство Москвы постановляет осуществить единовременные выплаты обучающимся, представлявшим город Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и завоевавшим звания победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в размере 300 тысяч рублей за каждое звание победителя», - отмечается в документе, размещенном на сайте.

Учащимся, представлявшим Москву и завоевавшим звания призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, выплатят 150 тысяч рублей за каждое звание призера.

При этом школьникам, завоевавшим несколько званий победителей и (или) призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, единовременные выплаты осуществляются по двум лучшим результатам.

«Финансовое обеспечение осуществления единовременных выплат осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования города Москвы <…> на предоставление грантов правительства Москвы и мэра Москвы в сфере образования, премии в области образования», - заключается в документе.