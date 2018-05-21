РИАМО – 21 мая. Премию «Лучшие социальные проекты России» вручили банку «Возрождение» за программу по восстановлению и благоустройству родников Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Ежегодная премия «Лучшие социальные проекты России» собрала более 80 компаний-участников, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально ответственного бизнеса. Награждение лучших проектов и практик за 2017-2018 годы проходило в нескольких категориях. Банк «Возрождение» был отмечен в категории «Образование и наука».

«Банк «Возрождение» получил премию «Лучшие социальные проекты России». Наградой отмечена программа «Родники Подмосковья», успешно реализуемая банком совместно с министерством экологии и природопользования Московской области. Церемония награждения победителей состоялась 18 мая в Завидове, организатором мероприятия выступил фонд «Социальные проекты», — говорится в сообщении.

В рамках программы «Родники Подмосковья» при финансовой поддержке банка «Возрождение» в Московской области были восстановлены и благоустроены 15 природных родников, на 2018 год запланировано еще 25 источников. Масштабная программа рассчитана на 10 лет, в течение которых планируется благоустроить 756 подмосковных родников.

«Банк «Возрождение» традиционно поддерживает социально-экономические проекты. С момента основания банка социальная ответственность является обязательной составляющей нашей деятельности. Признание программы «Родники Подмосковья» лучшим социальным проектом – заслуга не только банка, но и всех участников программы, которые не остались равнодушными и приняли участие в восстановлении и благоустройстве родников», – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

В рамках премии также состоялась дискуссионная площадка, собравшая ведущих представителей в области корпоративной социальной ответственности, представителей фондов и государственных структур.

«Премия «Лучшие социальные проекты России» проводится в рамках поддержки курса правительства РФ на укрепление социальной политики между государством, обществом и частным бизнесом и призвана стать ярким примером обратной связи между государством и компаниями», — уточняется в сообщении.

В этом году наградами также были отмечены проекты таких компаний, как благотворительный фонд «Память поколений», Европейская юридическая служба, МТС, «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», Coca-Cola, Procter&Gamble, телеканалы холдинга «Газпром медиа» и других ведущих организаций.