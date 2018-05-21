РИАМО - 21 мая. Межнациональную аллею яблонь в знак сплоченности и дружбы народов высадили на ВДНХ в Москве представители шоу-бизнеса, спортсмены, актеры и политики, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

«Мы сейчас все вместе: представители разных регионов, профессий, сажаем яблони, таким образом показывая наше единство и сплоченность в своем отношении к природе, вне зависимости, где мы живем и кто мы по профессии», - сказал руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве Российской Федерации Рашид Исмаилов.

Руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев отметил, что инициатива посадки деревьев в знак дружбы и единства хороший пример, который надо распространять дальше.

«Это безусловно хорошая инициатива. Через неделю буду в Пекине и передам эту идею коллегам. Уверен, она найдет свое решение, и думаю, что ее поддержит не только Китай, но и другие страны Шанхайской организации», - отметил Санакоев.

Актер Григорий Кокоткин подчеркнул, что такие акции должны проводиться по всему миру.

«Мне очень нравится эта акция. Я хотел, чтобы по всему миру — и в нашей стране, и во всех остальных — должны быть такие акции. Потому что мы должны заботиться об экологии. Сажать деревья, помогать природе, она очень сейчас нуждается в помощи, и мы обязаны о ней заботиться», - уточнил Кокоткин.