РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. На прошлой неделе в результате аварий на дорогах Дзержинского пострадали два человека, один из них шестилетний ребенок, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«По предварительным данным, с 14 по 20 мая в подмосковном Дзержинском в ДТП пострадали два человека, один из них шестилетний ребенок. Оба пострадавших госпитализированы, по фактам происшествия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

Четырнадцатого мая водитель Opel Astra, двигаясь по улице Дзержинская, не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль МАЗ-5440А5 в районе дома №27А. В результате ДТП пострадала пассажирка Opel Astra. Семнадцатого мая водитель Kia Sorento, двигаясь по внутридворовой территории по улице Бондарева, наехал на несовершеннолетнего пешехода – ребенка 6 лет.