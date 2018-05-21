РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Полицейские в Королеве задержали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы УМВД России по городскому округу Королев задержали двоих мужчин около одного из домов на улице Грабина, ими оказались 31-летний и 38-летний мужчины.

«Полицейскими установлено, что задержанные находятся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Грабеж» и статьей «Нарушение неприкосновенности жилища». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и в виде исправительных работ на срок до одного года, либо арест на срок до 3 месяцев соответственно», – сказала Еруновская.

Мужчин задержали и доставили в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства.