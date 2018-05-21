РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Глава Котельников Ирина сбудет проводить регулярные встречи с руководителями и сотрудниками управляющих компаний городского округа для решения волнующих вопросов жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Польникова провела рабочее совещание с представителями управляющих компаний, в ходе которого обсудила подготовку к отопительному сезону, приведение в порядок придомовых территорий и подъездов, работу по содержанию МКД. В обсуждении также приняли участие представители ассоциации председателей совета многоквартирных домов городского округа.

«Наши встречи станут регулярными. Мне очень бы хотелось, чтобы на наших рабочих совещаниях мы обсуждали вопросы, которые необходимо решать. Самое главное, чтобы они были заданы, и мы вместе искали их решение и компромисс. Работа должна быть направлена на то, чтобы предоставлять качественные услуги населению. Для этого сейчас все есть», - сказала Польникова.

Она напомнила, что в Московской области до 25 мая должно быть утверждено положение об оценке эффективности работы УК на территории Подмосковья. Итоги рейтинга планируется подводить ежеквартально. По результатам рейтингования администрация города сможет инициировать процесс перевыборов УК, которые недобросовестно выполняют свою работу. Показателями к работе станут содержание дворовых территорий, подъездов, организация диспетчерского обслуживания через ЕДДС, бесперебойная поставка коммунальных услуг, платежная дисциплина и так далее.

«Подчеркну, что на нашей территории должны работать только управляющие компании, которые предоставляют качественные коммунальные услуги. Важно, чтобы вы оперативно реагировали на обращения горожан, в том числе, предложения и жалобы, поступающие на портал «Добродел». В ином случае, мы будем привлекать новые организации, которые хотят и будут работать», - отметила Польникова.

На территории городского округа расположен 171 многоквартирный дом. Их обслуживают восемь управляющих компаний и два ТСЖ.