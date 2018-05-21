РИАМО – 21 мая. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Татьяна Голикова, ставшая новым вице-премьером РФ по социальному блоку, является лидером по популярности у жителей России, сообщается на сайте НТВ.

«Есть условные лидеры и антилидеры (в новом составе правительства РФ – ред.). Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он добавил, что наименее популярным среди россиян является вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительную отрасль.

Федоров также напомнил, что двумя самыми авторитетными и популярными членами правительства остаются министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил все кандидатуры на посты министров и вице-премьеров, которые ранее были предложены премьер-министром Дмитрием Медведевым.