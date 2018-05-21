РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. Юных жителей Домодедова ожидает насыщенная праздничная программа, подготовленная к Международному дню защиты детей, артисты подмосковного театра юного зрителя представят ребятам постановку «Спасайся! Кот!», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В городском округе Домодедово пройдут праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей». Вас ожидают игры, конкурсы, танцы, рисунки на асфальте, море улыбок и хорошее настроение! В городском Дворце культуры и спорта «Мир» 1 июня в 12:00 начнется спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя «Спасайся! Кот!»», – говорится в сообщении.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в турнире по стритболу, который продлится с 11:00 до 15:00 в городском спорткомплексе.

На территории Дома культуры «Авиатор» с 10:30 будет проходить праздник «Детство без границ!». К нему могут присоединиться все желающие.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник является одним из старейших, решение о его проведении было принято в Женеве в 1925 году. Основной целью Международного дня защиты детей является привлечение общественности к проблемам юного населения во всех точках земного шара.